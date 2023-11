POL-GM: Betrüger mit Messenger-Masche erfolgreich

Radevormwald (ots) - Zwischen 21 Uhr am Freitag (3. November) und 8.45 Uhr am Samstag haben Unbekannte in der Radevormwalder Innenstadt drei Autos mit grüner Farbe beschmiert. Die Autos (ein VW, ein Mercedes und ein Skoda) parkten zur Tatzeit nebeneinander vor einem Mehrfamilienhaus im Höhweg. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

