Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen

A5: Lastwagen mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gräfenhausen (ots)

Fachleute der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Dienstag (28.11.) bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 5 bei Gräfenhausen einen Lastwagen mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Das Unternehmen musste eine vierstellige Sicherheitsleistung entrichten.

Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des Zolls sowie des Bundesamts für Logistik und Mobilität wurden zwischen 8 Uhr und 12 Uhr auf dem Rasthof Gräfenhausen Ost der Schwerlastverkehr genauer unter die Lupe genommen. Gegen 10.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen rumänischen Lastwagen, der auf der Autobahn unterwegs war. Hierbei stellte ein Sachverständiger erhebliche technische Mängel an dem 7,5-Tonner fest. Unter anderem war das Fahrgestell an diversen Stellen durchgerostet, ein Korrisionsschaden am Radlauf mit Bauschaum "repariert" und ein Radbolzen am Vorderrad abgerissen, der noch in der Felge hin- und herrollte. Darüber hinaus war die Ladung des Lastwagens unzureichend gesichert.

Aufgrund der zahlreichen Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Gegen das Unternehmen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.400 Euro erhoben. Zudem muss es sich um die Instandsetzung des Fahrzeuges in einen verkehrssicheren Zustand kümmern. Der Fahrer musste ein Verwarngeld bezahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell