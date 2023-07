Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - E-Bikes gestohlen

Werlte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 2 und 3 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in eine Garage am Schwalbenweg in Werlte und entwendeten zwei dort abgestellte E-Bikes der Marken "Gazelle" und "KTM". Beim Abtransport der Räder beschädigen die Täter zudem zwei dort abgestellte PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell