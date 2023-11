Groß-Gerau (ots) - Ein Imbiss auf einem Parkplatz im Helvetia-Parc geriet in der Nacht zum Dienstag (28.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in den Imbiss und ließen dort anschließend aus einer Kasse Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden. Rückfragen ...

