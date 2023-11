POL-DA: Groß-Gerau: Drei Kirchenfenster beschädigt/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) - Ein Vereinsheim "Am Sandhöfer Weg" geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (28.11.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie aus einem Büroraum Sportbekleidung im Wert von mehreren hundert ...

