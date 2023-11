POL-DA: Riedstadt: Mutmaßlich entwendeter Roller sichergestellt / Eigentümer gesucht

Lorsch (ots) - Am Samstag (25.11.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 8:00 Uhr und 9:30 Uhr einen braunen Hyundai Tucson, der in der Peterstraße (Einbahnstraße) am linken Fahrbahnrand abgestellt war. Der Schaden am hinteren Bereich der Beifahrerseite beläuft sich auf über 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-706555 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

