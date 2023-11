Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim/Reinheim: Weitere Einbrüche in Kindertagesstätten

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim/Reinheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (24.11.), 21:00 Uhr, und Montag (27.11.), 06:50 Uhr, hebelten Kriminelle gewaltsam eine Tür zu einer Kita in der Raiffeisenstraße in Griesheim auf. Die Eindringlinge brachen Spinde der Mitarbeiter sowie mehrere Geldkassen auf. Unerkannt flüchteten sie mit ihrer Beute und ließen einen Schaden zurück, der sich aktuellen Ermittlungen zufolge auf mehrere tausend Euro beläuft.

In einer Kindertagesstätte in der Straße "Am Schwimmbad" in Reinheim schlugen Kriminelle zwischen Sonntagmittag (26.11.) und Montagmorgen (27.11.) zu. Durch ein eingeschlagenes Fenster verschafften sich die Diebe Zugang zum Innenraum, um dort aus einem Büroraum Bargeld zu entwenden. Mit einem angerichteten Schaden von rund tausend Euro machten sie sich unbemerkt aus dem Staub.

Ob ein Zusammenhang mit den Taten vom 17. November besteht (wir haben berichtet), bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

