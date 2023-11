Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin mit über 3 Promille unterwegs

Troisdorf (ots)

Am Samstagabend (11. November) meldete eine Autofahrerin der Polizei eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt in Troisdorf. Die Frau gab telefonisch an, dass vor ihr ein Pkw mit auffallender Fahrweise geführt werde. Der VW solle dabei von der Luxemburger Straße über die Hauptstraße im Ortsteil Spich fahren. Dabei gerate das Auto immer wieder auf die Gegenfahrspur und den Gehweg. Andere Personen seien dadurch bislang nicht gefährdet worden. Auf der Poststraße in Troisdorf konnte der Passat dann durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Am Steuer saß eine 31 Jahre alte Frau mit Wohnsitz in Troisdorf. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zeigte die Verkehrsteilnehmerin deutliche Gleichgewichtsprobleme, so dass sie unsicher ging und nur schwankend stehen konnte. Auch nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,2 Promille. Die Troisdorferin wurde mit zur Polizeiwache Troisdorf genommen, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein der 31-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

