Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Widerstand bei Festnahme nach Aufbruch von PKW

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (09. November) gegen 22:45 Uhr wurde die polizeiliche Einsatzleitstelle über zwei verdächtige Personen in Kenntnis gesetzt, die offenbar versucht hatten, ein Fahrzeug aufzubrechen.

Mehrere Streifenwagen wurden zu der Straße "Am Abtsberg" in Niederkassel-Rheidt entsandt. Der Geschädigte, ein 43-jähriger Niederkasseler, gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass die beiden Tatverdächtigen in Richtung Finkenweg geflüchtet seien. An seinem Quad sei das Kennzeichen beschädigt worden. Durch Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten die beiden Männer auf frischer Tat antreffen. Die beiden Tatverdächtigen hatten zwischenzeitlich ein weiteres Fahrzeug an der Amselstraße angegangen. Beim Eintreffen der Beamten saßen die beiden Männer in dem geparkten PKW, den sie zuvor aufgebrochen hatten. Als die beiden mutmaßlichen Diebe die Beamten erblickten, versuchten sie, in unterschiedliche Richtungen zu flüchten. Einer der beiden konnte gestellt werden. Bei der Festnahme wehrte sich der 25-jährige Niederkasseler vehement. Sowohl der 25-Jährige, als auch ein Polizeibeamter wurden verletzt. Beide kamen in unterschiedliche Krankenhäuser. Der Polizist konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Trotz weiterer Fahndungsmaßnahmen flüchtete der zweite Tatverdächtige. Da der 25-Jährige offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm nach medizinischer Behandlung im Krankenhaus, eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes meldeten sich sechs weitere Anwohner und machten Angaben darüber, dass bei ihren geparkten Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und teilweise Gegenstände entwendet wurden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariat 3 zu dem Mittäter und den weiteren angezeigten Taten dauern an. (Re)

