Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher auf frischer Tat erwischt - Festnahme

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (08. November) wurde ein 27-jähriger Mann nach einem Einbruch in ein Gewerbegeschäft an der Industriestraße in Siegburg vorläufig festgenommen. Gegen 22:45 Uhr wurde die polizeiliche Einsatzleitstelle von dem Geschäftsinhaber darüber in Kenntnis gesetzt, dass er anhand der Videoüberwachung eine unbekannte Person in der Lagerhalle seines Geschäftes festgestellt habe. Die Person versuche an Firmenfahrzeugen und Containern die Türen zu öffnen. Mehrere Streifenwagen fuhren umgehend zur Tatörtlichkeit und umstellten das Gelände. Als die Polizisten das Gelände nach dem mutmaßlichen Einbrecher absuchten, fanden sie den 27-Jährigen versteckt liegend hinter einer Arbeitsmaschine. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Neben der Haupteingangstür des Gewerbegeschäftes fanden die Beamten ein Arbeitsgerät in einem vierstelligen Wert, was der Tatverdächtige dort vermutlich platziert hatte, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu entwenden. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den polizeibekannten 27-Jährigen ein Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten vorlag. Wie sich der Tatverdächtige Zugang zu dem umzäunten Gelände verschafft hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde gegen den 27-Jährigen eingeleitet. (Re)

