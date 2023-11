POL-SU: Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Sankt Augustin (ots) - In Sankt Augustin kam es am 14. Juni 2023, gegen 09:45 Uhr, zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft. In der Straße "Im Mittelfeld" entwendeten insgesamt drei Tatverdächtige Zigaretten im Wert von circa 1.000 Euro. Fotos von zwei verdächtigen Männern wurden nun zur Fahndung veröffentlicht. Die Bilder können Sie im Fahndungsportal ...

