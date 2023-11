Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Tatverdächtige nach Diebstahl

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin kam es am 14. Juni 2023, gegen 09:45 Uhr, zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft. In der Straße "Im Mittelfeld" entwendeten insgesamt drei Tatverdächtige Zigaretten im Wert von circa 1.000 Euro. Fotos von zwei verdächtigen Männern wurden nun zur Fahndung veröffentlicht. Die Bilder können Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/119077 einsehen. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

