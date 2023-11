Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdacht des Drogenhandels/Verdächtiger vorläufig festgenommen

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Am Montag (06. November) erhielten Beamte der Polizeiwache Siegburg gegen 00:10 Uhr den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug in der Humperdinckstraße in Siegburg. Das Auto sollte sich auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Geldinstitutes befinden. Als die Polizisten an der Örtlichkeit ankamen, hielten sie einen VW Mietwagen an, der den genannten Parkplatz gerade verlassen wollte. Bei der Kontrolle des 34 Jahre alten Fahrers aus Hennef stellte sich heraus, dass er nicht der berechtigte Fahrzeugmieter war und auch nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Zudem ergab ein Vortest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Polizisten brachten den Fahrer daher in ein Krankenhaus, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Ein ebenfalls 34-jähriger Beifahrer wurde vor Ort nach Personalienfeststellung entlassen. Weitere Polizeibeamte überprüften währenddessen den Mietwagen genauer und konnten eine Tasche mit ca. 100 Gramm Marihuana und einem Springmesser finden und stellten die Sachen sicher. Da nun der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln mit Waffen bestand, wurde der Fahrzeugführer nach der Blutprobenentnahme vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam Siegburg gebracht. Ermittler des für Rauschgiftkriminalität zuständigen Kriminalkommissariats 3 der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises durchsuchten am Morgen dann die Wohnung des Hennefers. Dabei konnten weitere circa 500 Gramm Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Nach Abschluss erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurde der Tatverdächtige, der bislang noch nicht einschlägig in Erscheinung getreten war, mangels Haftgründen entlassen. Den Mann erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell