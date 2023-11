Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Much (ots)

In der Nacht zu Samstag (04. November) führten Beamte der Polizeiwache Eitorf Verkehrskontrollen an der Marienfelder Straße in Much durch. Gegen 02:30 Uhr fiel ihnen ein Renault Twingo auf, der ohne Licht die Hauptstraße (B56) in Richtung Drabenderhöhe befuhr. Die Polizisten entschlossen sich, den Fahrzeugführer zu kontrollieren und hielten ihn im Ortsteil Altenhof an. Der 28-jährige Mucher gab sofort an, dass er von einer Geburtstagsfeier auf dem Heimweg sei. Auf der Feier habe er Alkohol und Drogen zu sich genommen. Ein Alkohol- und Drogentest bestätigte die Angaben des 28-Jährigen. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von rund 1 Promille an. Der Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizisten stellten den Führerschein des Muchers sicher. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss wurde gegen den 28-Jährigen eingeleitet. (Re)

