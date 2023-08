Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Ein Unfall am Stauende mit fünf beteiligten Fahrzeugen sowie mehreren leichtverletzten Personen ereignete sich gestern auf der Bundesautobahn 8.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 28-jährige Fahrer eines Volkswagen um 9.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim West und Nord unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Waisenrain fuhr er auf das Stauende, welches sich im dortigen Baustellenbereich befand, auf. Die vier vor ihm befindlichen Fahrzeuge wurden in der Folge aufeinander geschoben. Bei dem Unfall wurden vier Personen leichtverletzt. Vier der am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Nach Abschluss der erforderlichen Reinigung des Fahrstreifens konnte dieser kurz nach 13.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

