Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfall auf Kreuzung mit zwei verletzten Personen

Mühlacker (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 bei Mühlacker ist es am Mittwochnachmittag gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 49-jährige Fordfahrerin gegen 13:40 Uhr die Bundesstraße von Mühlacker kommend in Fahrtrichtung Illingen. Eine 35-jährige Peugeotfahrerin befuhr die Kreisstraße 4506 aus Richtung Mühlausen und beabsichtigte offenbar in Richtung Illingen zu fahren. Im ampelgeregelten Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch das Unfallgeschehen wurden beide Personen leicht verletzt und wurden zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 18.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben hinsichtlich des Unfallgeschehens machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

