Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener zersticht Autoreifen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagabend (02. November) zerstach ein 59 Jahre alter Mann in Troisdorf die Reifen an vier Autos. Gegen 23:30 Uhr rief ein Anwohner der Scharnhorststraße in Troisdorf-West die Polizei. Der Zeuge hatte in seiner Wohnung ein lautes Zischen von der Straße her gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er den 59-Jährigen, der mit einem Messer an vier Pkw die Reifen zerstach. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber äußerte der Tatverdächtige, dass er lediglich einen Spaziergang gemacht habe und von zerstochenen Autoreifen nichts wisse. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten in seiner Hosentasche ein Klappmesser. Da deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, führten die Beamten eine Atemalkoholmessung durch, die einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 59-Jährige bis zu seiner Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kfz. (Uhl)

