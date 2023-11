Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sachbeschädigung durch Feuer - Fünf Mülltonnen abgebrannt

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (31.10.2023) haben Unbekannte fünf Papiermülltonnen angezündet und beschädigt.

Zunächst wurde der Brand einer grünen Papiermülltonne in der Straße "Zum alten Tor" in Troisdorf gemeldet. Am Einsatzort schilderte der Einsatzleiter der Polizei, dass im nahen Umfeld weitere Papiertonnen brennen würden. Drei Tonnen in der Stettiner Straße und eine weitere in der Königsberger Straße.

Anwohner schilderten, dass sie gegen 22.45 Uhr eine Gruppe verdächtiger Jugendlicher (16 bis 18 Jahre und schwarz gekleidet) beobachtet haben, die sich zunächst in der Nähe der brennenden Mülltonnen aufgehalten habe und anschließend in Richtung Brunnenstraße weggegangen sei.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Zeugenhinweise an die 02241 514-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell