POL-SU: 13-jähriger Fußgänger angefahren - Autofahrer entfernt sich vom Unfallort - Polizei sucht Unfallzeugen

Hennef (ots)

Am Freitag (27. Oktober) ereignet sich gegen 07.00 Uhr an der Einmündung Frankfurter Straße/Alte Ladestraße in Hennef ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Schüler verletzt wurde. Der Fahrer des beteiligten Autos entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Schüler schilderte der Polizei, dass er den Fußweg entlang der Frankfurter Straße in Richtung der Bahngleise gegangen sei. Als er die Alte Ladestraße überquerte, bog ein silberfarbener PKW von der Frankfurter Straße, aus Richtung Bahngleise kommend, in die Alte Ladestraße ein. Dabei erfasst der Autofahrer den 13-Jährigen und fuhr ihm über den Fuß. Der Fahrer, ein 20 bis 25 Jahre alter Mann mit kurzem, gelocktem Haar, hielt an und entschuldigte sich durch das geöffnete Fahrerfenster bei dem 13-Jährigen. Auf den Vorwurf, dass er dem Schüler über den Fuß gefahren sei, bekräftige der dunkelhäutige Autofahrer seine Entschuldigung, setzte jedoch seine Fahrt in die Alte Ladestraße fort, ohne sich weiter um das Unfallopfer zu kümmern.

Die Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Schülers möglicherweise um eine Mercedes-Benz Limousine gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

