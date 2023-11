POL-SU: 40.00 Euro per Fake-SMS entwendet

Troisdorf (ots) - Bereits am letzten Freitag (27. Oktober), gegen 23.45 Uhr, wurde ein 31-jähriger Troisdorfer in seiner Wohnung von fünf unbekannten Männern überfallen, niedergeschlagen und beraubt. Der Geschädigte hatte bereits geschlafen, als es an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Larstraße Sturm klingelte. Er stand auf und ging an die ...

mehr