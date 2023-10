POL-SU: Anlagebetrug - 84-Jähriger verliert mehrere zehntausend Euro

Siegburg (ots) - Am Freitagmorgen (27. Oktober) wurde ein Ladendieb in Siegburg ertappt und vorläufig festgenommen. Gegen 11:40 Uhr beobachtete der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße eine verdächtige Person. Der Unbekannte verstaute dabei im Geschäft 20 unterschiedliche Spirituosenflaschen in einem großen Rucksack, den er in einen ...

