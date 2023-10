Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb darf Beute behalten

Siegburg (ots)

Am Samstag (28. Oktober) ertappten Zeugen in Siegburg einen Dieb auf frischer Tat. Anwohner der Luisenstraße beobachteten gegen 18:15 Uhr einen Fremden, der sich im Auto aufhielt, das in einer Hauseinfahrt geparkt war. Als die aufmerksamen Nachbarn den Unbekannten ansprachen, wollte dieser weglaufen. Einer der Zeugen hielt den mutmaßlichen Dieb jedoch fest und übergab ihn dann an die hinzugerufenen Polizeibeamten. Diese fanden bei dem polizeibekannten 34-Jährigen 2,50 Euro Münzgeld, Kopfhörer und Gutscheinkarten. Eine Befragung ergab, dass das Münzgeld aus dem Auto des 59 Jahre alten Besitzers stammt. Woher die anderen Gegenstände kommen, ist Bestandteil weiterer Ermittlungen. Der 59-Jährige zeigte Milde mit dem Dieb, überließ ihm das Münzgeld und behielt sich die Stellung eines Strafantrags zunächst vor. Der geständige 39-Jährige, der angab auf dem Nachhauseweg spontan die Gelegenheit genutzt zu haben und in den unverschlossene Opel gestiegen zu sein, wurde zur Polizeiwache Siegburg gebracht. Hier wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt und die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. (Uhl)

