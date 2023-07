Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldautomatensprengung: Polizei evakuiert Anwohner

Thaleischweiler-Fröschen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Nach der Geldautomatensprengung am Samstag (29. Juli 2023) in den frühen Morgenstunden (wir berichteten: https://s.rlp.de/ghFSK) evakuierte die Polizei in der Wiesenstraße rund um die Bankfiliale sieben Wohnhäuser, weil ein Sprengsatz nicht detonierte. Spezialisten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz transportierten den Sprengsatz ab und brachten ihn kontrolliert zur Explosion. Die betroffenen 21 Anwohner kamen vorübergehend bei der Feuerwehr unter. Sie kehrten mittlerweile in ihre Wohnungen zurück.

Durch die Geldautomatensprengung wurde das Bank-Gebäude beschädigt. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Zur Beute macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Die Täter flüchteten vermutlich mit einem hochmotorisierten Pkw über die Uferstraße in Richtung Bahnhof und weiter in Richtung Höhfröschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell