POL-PPWP: Geldautomatensprengung

Kaiserslautern (ots) - Ein Fahranfänger verursachte am Donnerstagnachmittag mit einem Firmenwagen einen Verkehrsunfall. Der 19-jährige fuhr auf der Pariser Straße stadtauswärts. In der Auffahrt zur Bundesstraße 270 kam er mit seinem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und landete in einem Zaun. Der Fahrer wendete und fuhr, ohne sich um den verursachten Schaden zu ...

mehr