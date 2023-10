Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen verhindern Baustellendiebstahl

Lohmar (ots)

Am frühen Samstagabend (28. Oktober) wollten zwei Zeugen in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße in Lohmar einkaufen. Als sie mit dem Auto auf den Parkplatz fuhren, konnten sie einen verdächtigen Mann sehen, der sich auf der angrenzenden Großbaustelle an einem Werkzeugcontainer zu schaffen machte.

Offensichtlich hatte der Verdächtige bemerkt, dass er gesehen worden war und verließ eiligen Schrittes das Baustellengelände. Wenige Minuten später sahen die Zeugen den Mann erneut am Werkzeugcontainer. Diesmal versuchte er mit einem Hebelwerkzeug das Vorhängeschloss aufzubrechen. Und wieder bemerkte der Täter die beiden Zeugen, ließ von der Tat ab und flüchtete in Richtung Brückenstraße. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnten den 40-Jährigen im Bereich der Brückenstraße stellen und vorläufig festnehmen. An dem Werkzeugcontainer konnten Spuren des Aufbruchversuchs festgestellt werden.

Der wohnungslose 40-Jährige, der erst vor kurzer Zeit wegen Eigentumsdelikten aus der Haft entlassen worden war, wurde am Sonntagvormittag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell