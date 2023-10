Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

53819 Neunkirchen-Seelscheid, OT Wolperath, L 352 ( Hennefer Straße ) (ots)

Eine 49 Jährige, wohnhaft in Neunkirchen.Seelscheid, verließ an der Haltestelle in Höhe der Hennefer Str. 18 einen Linienbus, der von Neunkirchen in Richtung Hennef-Happerschoß unterwegs war. Sie begab sich zum Heck des Busses und betrat die Fahrbahn, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der L 352 unterwegs war und von einem 20 Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid geführt wurde. Die 49 Jährige wurde im Frontbereich des Pkw aufgeladen, hierdurch schwer verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Die L 352 war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. ( Li.)

