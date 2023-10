Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann beschädigt zwei PKW

Niederkassel (ots)

Am Donnerstag (26. Oktober) beschädigte ein 42-jähriger Siegburger zwei Fahrzeuge (Kia und VW), die an der Südstraße in Niederkassel-Rheidt geparkt waren. Gegen 22:30 Uhr wurde ein Anwohner auf den 42-Jährigen aufmerksam. Er beobachtete, wie der Mann gegen die Außenspiegel von den beiden geparkten Fahrzeugen trat. Der Gesamtsachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Im Anschluss ging der Unbekannte in Richtung Mondorfer Straße weg. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige an der Landesstraße 269 (L269) in Nähe der Tatörtlichkeit angetroffen und seine Personalien festgestellt werden. Zum Tatvorwurf wollte er sich nicht äußern. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an PKW eingeleitet. (Re)

