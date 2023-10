POL-SU: EINBRUCHSCHUTZ WIRKT

Troisdorf (ots) - Am Mittwoch (25. Oktober) wurde im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Heine-Straße in Troisdorf-Sieglar eingebrochen. Unbekannte hebelten das Badezimmerfenster auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Im Anschluss wurden die einzelnen Räume nach Wertgegenständen ...

