POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 7. Oktober 2023

Peine (ots) - Alkoholisierte Personen pöbelten am Peiner Bahnhof. Peine, Bahnhofsplatz, 05.10.2023, 09:30 Uhr. Eine Zeugin hatte sich hilfesuchend an die Polizei der Stadtwache Peine gewandt und mitgeteilt, dass sich zwei alkoholisierte Personen auffällig auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielten. Die Männer hatten sehr aufdringlich eine Beförderung in einem Taxi ...

mehr