Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.10.2023.

Peine (ots)

Alkoholisierte Personen pöbelten am Peiner Bahnhof.

Peine, Bahnhofsplatz, 05.10.2023, 09:30 Uhr.

Eine Zeugin hatte sich hilfesuchend an die Polizei der Stadtwache Peine gewandt und mitgeteilt, dass sich zwei alkoholisierte Personen auffällig auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielten. Die Männer hatten sehr aufdringlich eine Beförderung in einem Taxi verlangt. Durch ihr aggressives Auftreten haben sie den Taxibetrieb erheblich gestört. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten beide am Bahnsteig festgestellt werden.

Bei der anschließenden Identitätsfeststellung äußerten sich beide abfällig und aggressiv und zogen die polizeilichen Maßnahmen ins Lächerliche. Der 18-jährige Haupttäter beleidigte die eingesetzten Beamten verbal und durch Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Beide Männer wurde zum Zwecke einer Ingewahrsamnahme der Dienststelle zugeführt. Hierbei leistete der Haupttäter aktiven Widerstand. Der 18-jährige Mann trat beim Verbringen in den Streifenwagen eine 48-jährige Beamtin und verletzte diese leicht.

Der polizeiliche Einsatz war öffentlichkeitswirksam, da eine Vielzahl von Reisenden sich zu diesem Zeitpunkt an der Örtlichkeit aufgehalten hatten.

Beide Männer standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Richter ordnete einen Gewahrsam sowohl gegen den 18-jährigen als auch gegen den zweiten 21-jährigen Verursacher an.

Bei dem Haupttäter veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Beleidigung.

