POL-PDNR: Unbekannte beschießen PKW mit Softair-Waffe

Unkel (ots) - In der Nacht zum 01.06.2023 erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein Meldung über ein Raubdelikt in einem Zugabteil in Unkel. Der Täter habe unter der Androhung von Gewalt eine Packung Zigaretten von einem allein fahrenden 18-Jährigen erbeutet und sei in Unkel anschließend aus der Bahn geflüchtet. Die Polizei Linz löste umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter aus. Kurz darauf erhielt die ...

mehr