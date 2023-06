Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubdelikt in Bahn - Täterfestnahme

Unkel (ots)

In der Nacht zum 01.06.2023 erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein Meldung über ein Raubdelikt in einem Zugabteil in Unkel. Der Täter habe unter der Androhung von Gewalt eine Packung Zigaretten von einem allein fahrenden 18-Jährigen erbeutet und sei in Unkel anschließend aus der Bahn geflüchtet. Die Polizei Linz löste umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter aus. Kurz darauf erhielt die Polizei Linz eine weitere Meldung der Polizei Bonn, dass es in einer Bahn nach Königswinter kurz zuvor ebenfalls zu einem versuchten Raubdelikt gekommen sei, bei welchem ein unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers versucht habe Bargeld zu erbeuten. Ein Abgleich der geschilderten Zeugenaussagen, sowie der Personenbeschreibungen ließ die Annahme zu, dass es sich bei beiden Taten um denselben Täter handeln könnte. Hierbei ergab sich sodann ein Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Unkel. Dieser konnte kurz darauf auch an seiner Wohnanschrift angetroffen und befragt werden. Der stark alkoholisierte Straftäter räumte die Taten ein und wurde sodann zur Dienststelle verbracht, von welcher er nach Abschluss der regulären Maßnahmen wieder entlassen wurde. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

