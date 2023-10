Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.10.2023.

Salzgitter (ots)

Falsche Handwerker erbeuteten Bargeld.

Salzgitter, Lebenstedt, Westfalenstraße, 05.10.2023, 13:00 Uhr.

Ein unbekanntes Täterduo gab sich als Handwerker aus und hatte sich unter einem Vorwand den Zutritt in die Wohnung einer Seniorin verschafft. In dem Gespräch machten beide der Frau glaubhaft, den Heizungsverbrauch ablesen zu müssen. Die Tatverdächtigen verwickelten die Frau in Gespräche und konnten in einem unbemerkten Moment Schmuckstücke entwenden. Die Täter flüchteten und verursachten einen Schaden in mittlerer dreistelliger Summe.

Das Duo kann wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Männlich, 175cm-185cm, ca. 30 Jahre alt, dunkle schulterlange Haare.

2. Person: Weiblich, ca. 150cm-160cm, ca.30 Jahre alt, blond.

Die Polizei sensibilisiert erneut vor dieser Tätermasche. Bitte lassen sie Fremde nicht unbemerkt in ihren Räumen verweilen. Lassen sie sich immer einen Identitätsnachweis aushändigen und kontaktieren sie im Bedarfsfall den Auftraggeber. Sollten sie auf eine solche Masche hereingefallen sein oder einen solchen Sachverhalt erlebt haben, scheuen sie sich nicht und kontaktieren unverzüglich ihre Polizei. Wir stehen ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Täter scheiterten bei Einbruchsversuchen.

Salzgitter, Lebenstedt, Brucknerstraße, 04.10.2023, 18:00 Uhr-05.10.2023, 10:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, in fünf Garagen einzudringen. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Durch die Hebelversuche entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

