Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Zeugenaufruf

Wolfenbüttel, Harztorwall, 29.09.23, 07:35 Uhr

Durch einen 22-jährigen Autofahrer kam es in der Straße Harztorwall in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall. Der Mann überholte zunächst einen anderen Verkehrsteilnehmer. Dazu fuhr der Unfallverursacher über den dortigen Bürgersteig. Anschließend beabsichtigte er wieder einzuscheren. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW zu vermeiden, wich der Unfallverursacher nach rechts aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er beinahe mit einer Gruppe Schulkinder, wobei eines der Kinder beiseite springen musste. Anschließend kollidierte der PKW mit einer Hecke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Polizei sucht die Kinder, welche fast von dem PKW angefahren wurden. Bei Hinweise oder Informationen kontaktieren Sie bitte die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330.

Falsche Handwerker

Wolfenbüttel, Anton-Ulrich-Straße, 04.10.23 14:00 Uhr - 05.10.2023, 09:30 Uhr

Drei bislang unbekannte Männer verschafften sich, unter dem Vorwand von notwendigen Reparaturarbeiten am Haus eines 85-jährigen Wolfenbüttelers, Zutritt. Dort führten sie angebliche Arbeiten durch und kundschafteten augenscheinlich mögliche Geldverstecke aus. Anschließend verließen sie das Haus, nachdem der Mann eine Rechnung von über 1000EUR bezahlte. Am nächsten Tag erschienen erneut zwei der drei Männer an der Wohnanschrift und gaben an, dass sie etwas vergessen hätten. Nachdem die Männer das Haus wieder verlassen hatten, ahnte der Wolfenbütteler, dass etwas nicht stimmen könnte. Dabei stellte er fest, dass die Männer Bargeld in einer niedrigen fünfstelligen Summe entwendet hatten.

Die Täter seien ca. Mitte 30, wiesen ein deutsches Erscheinungsbild auf und trugen "Handwerkerkleidung".

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas zum Sachverhalt oder den Tätern mitteilen können. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

2 Unfälle im Kreisverkehr Rosenwall zwischen PKW und Fahrrad

Wolfenbüttel, Am Herzogtore, 05.10.2023, 10:00 Uhr

Ein 82-jähriger Wolfenbütteler beabsichtigte den Kreisverkehr am Rosenwall in Wolfenbüttel zu verlassen. Dabei hielt er zunächst an, um eine Fußgängerin den dortigen Überweg passieren lassen zu können. Anschließend fuhr er langsam an und übersah dabei eine von hinten heranfahrende 81-jährige Radfahrerin und touchierte diese leicht. Dadurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht. Zur Untersuchung wurde sie durch einen Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Der 39-jährige Fahrer eines Ford Fiesta fuhr in den Kreisverkehr am Rosenwall ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten 36-jährigen Radfahrer, welcher sich bereits den Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt und mittels Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1100EUR.

Unfallflucht

Wolfenbüttel, Okerring, 05.10.2023, 13:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten BMW 3er in der Straße Okerring in Wolfenbüttel. Dabei entstand ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf einen möglichen Verursacher gibt es bislang nicht. Der Schaden wird auf 3000EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell