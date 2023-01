Polizei Dortmund

POL-DO: Neun wertvolle "Pokemon"-Karten im Wert von 2.500 Euro geraubt: Polizei sucht nach räuberischer Erpressung in Rahm jetzt Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung an der Jungferntalstraße in Dortmund-Rahm am Dienstag (10. Januar) gegen 19:40 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Ein unbekannter Täter raubte einem 33-Jährigen aus Bottrop dabei "Pokemon"-Karten im Wert von etwa 2.500 Euro.

Der 33-Jährige und der angebliche Käufer der insgesamt neun hochwertigen Karten verabredeten sich bei "eBay-Kleinanzeigen". Gemeinsam sahen sich Täter und Geschädigter in dessen Auto die Karten rund zehn Minuten an. Dann zog der Mann plötzlich ein Messer (vermutlich Klapp- oder Springmesser) und drohte dem 33-Jährigen. Dieser gab die Karten daraufhin heraus.

Anschließend flüchtete der Täter, der als stämmig beschrieben wird, rund 25 bis 35 Jahre alt und ca. 170 bis 180 cm groß sein soll. Er sprach deutsch mit unbekanntem Akzent, trug einen langen Bart, eine tief ins Gesicht gezogene schwarze Mütze und eine weiße FFP2-Maske. Außerdem trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt dringend Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zum Täter geben können. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache Lütgendortmund unter 0231/132-2621.

Darüber hinaus rät die Polizei Dortmund, bei Onlinegeschäften und anschließenden persönlichen Übergaben stets besondere Vorsicht walten zu lassen. Nehmen Sie solche Treffen immer mit einer weiteren Person wahr und treffen Sie sich an belebten und gut besuchten Orten.

Wenn Sie hochwertige Gegenstände verkaufen, können Sie auch erst einmal lediglich Fotos zum ersten Treffen mitbringen und die Übergabe dann für einen späteren Zeitpunkt vorbereiten.

