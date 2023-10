POL-SU: 76-jährige Vermisste tot aufgefunden

Niederkassel (ots) - Am Donnerstag (26. Oktober) beschädigte ein 42-jähriger Siegburger zwei Fahrzeuge (Kia und VW), die an der Südstraße in Niederkassel-Rheidt geparkt waren. Gegen 22:30 Uhr wurde ein Anwohner auf den 42-Jährigen aufmerksam. Er beobachtete, wie der Mann gegen die Außenspiegel von den beiden geparkten Fahrzeugen trat. Der Gesamtsachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Im Anschluss ging der Unbekannte in Richtung Mondorfer ...

mehr