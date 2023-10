POL-SU: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

53819 Neunkirchen-Seelscheid, OT Wolperath, L 352 ( Hennefer Straße ) (ots) - Eine 49 Jährige, wohnhaft in Neunkirchen.Seelscheid, verließ an der Haltestelle in Höhe der Hennefer Str. 18 einen Linienbus, der von Neunkirchen in Richtung Hennef-Happerschoß unterwegs war. Sie begab sich zum Heck des Busses und betrat die Fahrbahn, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit einem ...

mehr