Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Straßenlaterne beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen

Straelen-Herongen (ots)

Am Dienstag (17. Oktober 2023) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 03:05 Uhr durch eingesetzte Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, Kenntnis über eine beschädigte Straßenlaterne. Zuständigkeitshalber fuhr eine Streifenwagenbesatzung der Kreispolizeibehörde Kleve zur Kreuzung Carl-Kühne-Straße/Louisenburger Straße in Straelen und stellte dort eine abgeknickte Straßenlaterne fest. An der Laterne konnten rote Farbanhaftungen sicher- und im angrenzenden Grünstreifen Reifenspuren festgestellt werden. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon aus, dass die Laterne durch einen Lkw beschädigt wurde, welcher sich anschließend in Fahrtrichtung Leuther Straße entfernte. Die oder der Fahrer des Lkws kam seinen Pflichten als Unfallverursacher damit nicht nach.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell