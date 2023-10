Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Mehrere Wertgegenstände entwendet

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Montag (16. Oktober 2023), 20:30 Uhr und Dienstag (17. Oktober 2023), 09:20 Uhr kam es am Hoogeweg in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Grundstück, in dem sie einen Zaun beschädigten. Auf dem Grundstück schlugen die Täter die Scheibe eines abgestellten Fahrzeugs, VW UP!, ein und entwendeten einen Koffer sowie einen Laptop. Auch ein Fahrrad welches sich auf dem Grundstück befunden hatte, wurde durch die Täter entwendet.

Personen welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter der 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)

