Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Sichtbarkeit in der Dunkelheit und die damit verbundene Verminderung von Verkehrsunfällen

Kreis Kleve (ots)

Die Herbstferien sind vorbei, die Tage werden merklich kürzer, der morgendliche Weg zur Schule umso dunkler. Gerade in der dunklen Jahreszeit spielt die Sichtbarkeit von Fußgängern und Radfahrern eine elementar wichtige Rolle, um die Risiken im Straßenverkehr zu minimieren. Reflektierende Materialien wie z.B. Klebereflektoren am Schulranzen, Warnwesten oder sogenannte "Leuchtis" sollten mit 360 Grad Sichtbarkeit verteilt angebracht werden. Besonders die Arm- und Beinbewegung beim Gehen kann durch die sinnvolle Befestigung von retroflektierenden Materialen hervorgehoben werden, um Autofahrer auf Personen aufmerksam zu machen. Weiterhin sollte es nicht für Kinder selbstverständlich sein, eine Straße nur bei sicheren Überwegen zu queren, sondern auch Erwachsene sollten einen Umweg gern in Kauf nehmen. Radfahrer müssen zudem darauf achten, dass sie eine intakte und vorschriftsmäßige Beleuchtung sowie die vorgeschriebenen Reflektoren am Fahrrad haben. Das Tragen eines Helms in Signalfarbe oder aber mit Reflektoren beklebt erhöht die Wahrnehmung gerade bei höheren Geschwindigkeiten um ein Vielfaches. Nur wenn alle Verkehrsteilnehmer sich den Sichtverhältnissen entsprechend verhalten, können die steigenden Gefahren im Straßenverkehr bei Dunkelheit reduziert werden. (as)

