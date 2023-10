POL-KLE: Kleve - Einbruch in Baucontainer - Wertgegenstände entwendet

Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitag (13. Oktober 2023) kam es zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr am Kastanienweg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Audi A4 Cabriolet, welcher am Straßenrand abgestellt gewesen war, am linken Heck beschädigt. Mehrere Zeugen sagten aus, dass Sie gegen 21:30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, sich dabei aber zunächst nichts gedacht hätten. Die oder der ...

