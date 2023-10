Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt mehrere Wertgegenstände

Die Polizei sucht Zeugen

Kalkar (ots)

Am Samstag (14. Oktober 2023) kam es zwischen 02:45 Uhr und 03:15 Uhr an der Kesselstraße in Kalkar zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine abgestellte graue Mercedes E-Klasse im vorderen Bereich sowie auf der linken Fahrzeugseite, ein Verkehrszeichen sowie die Fassade eines Wohnhauses. Sowohl am beschädigten Fahrzeug als auch am Verkehrszeichen konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, Fremdlackspuren sicherstellen.

Ein Zeuge sagte aus, dass er gegen 03:00 Uhr aus dem Fenster gesehen habe und dabei einen weißen Kastenwagen mit Hochdach und offenem Anhänger gesehen habe. Der Wagen habe sich in Fahrtrichtung Marktplatz entfernt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell