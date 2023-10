Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht

Geparkter Fiat Punto beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit von Samstag (14. Oktober 2023) 11.00 Uhr bis Sonntag 14.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Fiat Punto. Der PKW stand zu dieser Zeit am Parkstreifen der Weseler Straße in Höhe der Liebfrauenschule, als der Unbekannte den linken Außenspiegel beschädigte und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern davonfuhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell