Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (12.10.2023) gegen 06:30 Uhr überquerte eine 20-jährige Frau aus Kevelaer in Höhe eines Supermarktes die Weezer Straße, wobei sie ihr Pedelec schob. Der Fahrer eines schwarzen Pkw, der die Weezer Straße stadteinwärts fuhr, kollidierte mit der Fußgängerin, so dass sie stürzte. Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Pkw fuhr ...

