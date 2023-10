Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht

Pedelec beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (12.10.2023) gegen 06:30 Uhr überquerte eine 20-jährige Frau aus Kevelaer in Höhe eines Supermarktes die Weezer Straße, wobei sie ihr Pedelec schob. Der Fahrer eines schwarzen Pkw, der die Weezer Straße stadteinwärts fuhr, kollidierte mit der Fußgängerin, so dass sie stürzte. Der bislang unbekannte Fahrer des schwarzen Pkw fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Pedelec der 20-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß beschädigt, sie blieb aber unverletzt.

Der Mann, der sich allein in dem Wagen befand, wird als 40 bis 50 Jahre alt und mit hellem Haar beschrieben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem beschriebenen Fahrzeugführer machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell