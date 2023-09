POL-MFR: (1058) Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen

Lindau / Fürth (ots) - Seit dem 11.09.2023 wird eine 41-jährige Frau vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer Notlage befindet. Die Vermisste hielt sich im Rahmen eines Urlaubes in ihrem Elternhaus in Lindau auf. Am Montag den 11.09.2023 gegen 09:30 Uhr verließ die ...

mehr