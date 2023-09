POL-MFR: (1056) Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ein ertappter Ladendieb versuchte am Mittwochabend (13.09.2023) in der Nürnberger Innenstadt aus einem Bürofenster im 3. Stock zu flüchten. Als der 30-Jährige hierzu an der Fassade des Gebäudes herabkletterte, stürzte er ab und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der mutmaßliche Ladendieb war gegen 18:00 Uhr dabei erwischt worden, ...

mehr