POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruch in Geschäft und zwei versuchte Einbrüche in Geschäfte

Frankenthal (ots)

In der Nacht von 23.05.2023 auf den 24.05.2023 kam es in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 101, zum Einbruch in ein dortiges Ladengeschäft. Nach derzeitiger Ermittlungslage drangen bislang unbekannte Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Geschäft ein und entwendeten aus dem Lagerraum Ware in bislang unbekannter Schadenshöhe. Im selben Tatzeitraum versuchten bislang unbekannte Täter in zwei Ladengeschäfte in der August-Bebel-Straße, Höhe Hausnummer 4, einzubrechen. Zu einem Eindringen in die Ladengeschäfte kam es hierbei nicht. Es konnten lediglich Hebelspuren an den Zugangstüren festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

