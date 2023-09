Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1053) Exhibitionist in Erlangen aufgetreten - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.09.2023) belästigte ein Exhibitionist zwei Kinder im Erlanger Stadtteil Büchenbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden Mädchen spielten gegen 16:50 Uhr auf dem Kinderspielplatz in der Taunusstraße. Ein bislang unbekannter Mann trat in schamverletzender Weise an die beiden Kinder heran. Im weiteren Verlauf entblößte er sich vor ihnen und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, kurze, dunkle Haare. Er war mit einem T-Shirt und einer dunklen Jeans bekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

