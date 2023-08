Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener randaliert und verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

Lüdenscheid (ots)

Ein 39-jähriger, in Altena gemeldeter Mann beschäftigte in der Nacht zum Samstag die Polizei in Lüdenscheid. Kurz nach 1.30 Uhr torkelte er über die Fahrbahn der Altenaer Straße. Ein Rettungswagen, begleitet von einer Polizeistreife, brachte den Mann ins Krankenhaus. Dort weigerte er sich jedoch, sich behandeln zu lassen. Offenbar ganz erheblich alkoholisiert, stolperte er immer wieder über die eigenen Füße und fiel hin. Das Krankenhaus holte gegen 2.30 Uhr erneut die Polizei. Der Patient wurde auf eigenes Verlangen gegen 3 Uhr entlassen. Gegen 4.15 Uhr fiel auf, weil er an einer Bushaltestelle an der Herscheider Landstraße sitzend immer wieder vom Sitz kippte. Als die Polizeibeamten eintrafen, verhinderte eine Zeugin, dass er wieder vom Sitz stürzte. Die Beamten begrüßte er damit, dass sie sich "verpissen" sollten und betitelte sie immer und immer wieder als "Fucking Bastard". Als die Beamten ihn aufforderten, aufzustehen, sprang er auf und hämmerte mit den Fäusten gegen die Wand, während er seien Beleidigungen durch die Nacht schrie. Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Dabei schubste er die Beamten weg und wehrte sich mit vollen Kräften. Im Streifenwagen biss er einen Beamten. Es folgte eine weitere Tirade von Drohungen und Beleidigungen: "Bastard, Wichser, Penner, Lappen ..." Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

